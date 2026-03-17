Capelli lunghi da record | a Las Vegas è nata la sfida tra moderne Rapunzel

A Las Vegas è stata lanciata una sfida tra persone con capelli molto lunghi, ispirata alla figura di Rapunzel delle fiabe. La competizione vede partecipanti che cercano di superare i limiti di lunghezza delle loro chiome, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La manifestazione si svolge in un ambiente pubblico, con l’obiettivo di mettere in mostra le lunghezze raggiunte e coinvolgere il pubblico presente.

Chi, almeno una volta, non ha sognato i capelli lunghi (lunghissimi) di Rapunzel? Fin dai tempi delle fiabe, le chiome dalla lunghezza estrema hanno rappresentato un simbolo di bellezza eterea, forte, sofisticata. Oggi, però, quel sogno si declina in modi sempre diversi: dai capelli lunghi scalati alle versioni più contemporanee come i capelli lunghi con frangia scalata. Dalle principesse alle Barbie, fino alle icone della cultura pop, i capelli lunghi esercitano un fascino che attraversa le epoche. E se vi dicessimo che esiste un premio per chi possiede – e cura – i propri capelli lunghi? Sì. Oggi quest’ammirazione trova spazio in una competizione internazionale che premia non solo la lunghezza, ma anche la dedizione, la pazienza e la cura per mantenere una chioma XXL sana e nutrita. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Capelli lunghi da record: a Las Vegas è nata la sfida tra moderne Rapunzel Articoli correlati Mayweather-Pacquiao: il rematch sfida la capienza della Sphere di Las VegasUn appuntamento decisivo nel panorama pugilistico segna il ritorno di Floyd Mayweather Jr. Efe Ajagba sfida Charles Martin a Las Vegas domenicaUn incontro di pugilato di alto livello si prepara a Las Vegas, con Efe Ajagba determinato a chiudere una pagina in sospeso e a spingere la sua...