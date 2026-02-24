Mayweather-Pacquiao | il rematch sfida la capienza della Sphere di Las Vegas

Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao tornano sul ring, con la causa che riguarda il grande pubblico di appassionati. La loro sfida attirerà migliaia di fan alla Sphere di Las Vegas, un’arena recentemente ampliata per ospitare eventi di questo livello. Entrambi i pugili si preparano a mettere in gioco le proprie capacità, mentre le prevendite dei biglietti stanno già volando. La data dell’incontro si avvicina, lasciando i tifosi in attesa di uno spettacolo memorabile.

Un appuntamento decisivo nel panorama pugilistico segna il ritorno di Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao, con la Sphere di Las Vegas pronta ad ospitare la prima card professionistica della casa. L’evento promette una trasformazione dell’esperienza di fight night, dove l’immersione visiva e sonora assume un ruolo centrale e cambia la percezione della platea per ogni settore. La Sphere avvolge l’area centrale con una copertura LED di 160.000 piedi quadrati su una superficie curva, esibendo una risoluzione 16K senza un jumbotron superiore. L’intera cupola funge da schermo, consentendo ai walk di ring e alle riprese di riempire l’intero campo visivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mayweather vs Pacquiao: il rematch a settembre al Las Vegas SphereFloyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a sfidarsi di nuovo, spinti dall’interesse dei fan e dalla voglia di confermare chi è il più forte.

Dopo Las Vegas, Sphere Entertainment ha annunciato la costruzione di una seconda venue futuristica a WashingtonDopo il successo del Las Vegas Sphere, Sphere Entertainment annuncia la realizzazione di una seconda venue futuristica a Washington.

