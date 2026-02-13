Efe Ajagba sfida Charles Martin a Las Vegas domenica. L’incontro di pugilato si svolge dopo settimane di tensione tra i due, che si sono affrontati durante le ultime settimane sui social, e rappresenta un’occasione per Ajagba di riscattarsi dopo una serie di risultati deludenti.

Un incontro di pugilato di alto livello si prepara a Las Vegas, con Efe Ajagba determinato a chiudere una pagina in sospeso e a spingere la sua carriera nel peso massimo verso nuove opportunità. L’evento principale della serata Meta APEX, promosso da Zuffa Boxing, vede Ajagba affrontare Charles Martin in una contesa destinata a ridefinire l’asse del ranking. Una vittoria qui potrebbe confermare la resilienza e la crescita del contendente nigeriano, in un momento in cui ogni colpo pesante conta. Ajagba arriva a questa sfida con uno score di 20-1-1 e 14 knockout, portando con sé una scia di recente confronto contro Bakole che è stato deciso da un pareggio di maggioranza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com