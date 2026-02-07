Pistoia si anima con il fronte del centrosinistra che spinge forte sulla candidatura di Giovanni Capecchi. Sono già 500 le firme raccolte, ma non tutti sono d’accordo. Alcuni ancora si oppongono, creando tensioni all’interno del campo largo.

Pistoia, 7 febbraio 2026 – Si rafforza il sostegno intorno alla candidatura di Giovanni Capecchi per rappresentare la coalizione di centrosinistra, sostenuta dal campo super largo: è arrivata a cinquecento firme la raccolta di consensi. Il gruppo sembra certo di farcela visto anche che – seppur offline – qualcuno ha già acquistato il dominio del sito internet da aprire in suo nome nel caso di conferma della candidatura, come svelato due giorni fa da «La Nazione». Le adesioni, come confermato dal gruppo che si sta organizzando, crescono e adesso c’è anche un nuovo primo firmatario che è Claudio Rosati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campo largo senza accordo. 500 firme per Capecchi. Ma c’è chi dice «no»

A Portici il 'campo largo' si prepara alle prossime elezioni amministrative, con oltre 500 persone presenti alla manifestazione.

