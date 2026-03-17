Il 21 marzo, su Rai1, andrà in onda in prima serata “Canzonissima” condotto da Milly Carlucci. La conduttrice ha rivelato in anteprima la scaletta dello show musicale, che proporrà alcuni tra i brani più amati di sempre. Lo spettacolo promette di catturare il pubblico con una selezione di canzoni che, secondo la presentatrice, rappresentano pezzi di vita di molti spettatori.

Il 21 marzo, in diretta in prima serata, su Rai1 Milly Carlucci sarà al timone di “Canzonissima”: «Un viaggio tra le canzoni più belle di sempre dove ognuno ritroverà un pezzetto della propria vita». Riportare in scena uno dei programmi più amati della tv italiana è sicuramente una bella respon sabilità, cosa l’ha spinta a questa sfida? “Canzonissima” è uno dei titoli mitici, fa parte del patrimonio storico del Servizio Pubblico. Nel suo tesoro di famiglia Rai 1 ha delle trasmissioni che già solo a citarle provi gioia. Certo, oggi la sfida enorme è quella di riportare in onda un programma così importante senza deludere il pubblico, rinnovandolo di 50 anni, dandogli una veste che sia aggiornata al 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SVELA LA SCALETTA DELLO SHOW MUSICALE

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