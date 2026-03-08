BOOM! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI SVELA IL SUPER CAST E… NON FINISCE QUI!

Milly Carlucci ha annunciato su Rai1 il cast di Canzonissima, il revival dello storico programma televisivo. La conduttrice ha condiviso i nomi dei partecipanti, senza fornire ulteriori dettagli sui prossimi sviluppi. La presentazione del cast ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e i media. La trasmissione si prepara a tornare in prima serata con una formula rinnovata.

Milly Carlucci rompe il silenzio e svela su Rai1 il cast di Canzonissima, l’attesissimo revival di uno degli show più ricordati e iconici della televisione italiana. Con un promo passato all’interno di Sanremo Top, la generalessa della Rai ha ufficializzato i big della musica che parteciperanno alla sfida per eleggere la Canzonissima 2026. CANZONISSIMA: IL CAST Riccardo Cocciante. Malika Ayane. Fabrizio Moro. Irene Grandi. Leo Gassmann. Enrico Ruggeri. Michele Bravi. Elettra Lamborghini. Fausto Leali. Elio e le Storie Tese. Attenzione perché la Carlucci al termine del promo ha sottolineato che “ non finisce qui! ” mentre sui social ha commentato: “ Presto vi sveleremo i prossimi artisti “. 🔗 Leggi su Bubinoblog

UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA

Canzonissima, doppio colpo di Milly Carlucci: Enrico Ruggeri e la rivelazione di Sanremo 2026

Canzonissima, Milly Carlucci e le 6 sfide musicali tra i protagonisti di Sanremo

