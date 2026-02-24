Ancora proteste al cantiere del collettore | Lavori fermi da due mesi la Cmc rispetti gli impegni

Le proteste al cantiere del collettore sono scoppiate a causa del blocco dei lavori da oltre due mesi. I lavoratori hanno organizzato una manifestazione, partendo da piazza Verdi e arrivando alla Prefettura, per chiedere che la Cmc rispetti gli impegni presi. La situazione crea tensione tra le maestranze e le imprese coinvolte, mentre l’azienda non ha ancora fornito risposte chiare. La questione resta aperta e al centro dell’attenzione locale.

Nuove mobilitazioni a Palermo da parte di lavoratori e sindacati: "Protestiamo contro la scelta di Cmc di non pagare le retribuzioni di gennaio" Non si placa la tensione al cantiere della Cmc del collettore fognario sud orientale di Palermo. Ieri (lunedì) si è svolto uno sciopero con una manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura. E oggi (martedì) la protesta si allarga: come riferisce PalermoToday, dal mattino si svolgerà un sit-in davanti al campo base del cantiere della rete fognaria Cruillas, in via Amaldi, opera anche questa appaltata alla Cmc Ravenna e la cui stazione appaltante è sempre il commissario unico per la depurazione.