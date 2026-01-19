Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di Roma

Da lapresse.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il nuovo centro antiviolenza presso il Campus Bio-Medico di Roma, un passo importante nella lotta contro la violenza di genere. Questo servizio mira a offrire supporto e assistenza alle donne vittime di abusi, rafforzando il ruolo delle istituzioni nel prevenire e contrastare questa problematica. La presenza di un centro dedicato rappresenta un impegno concreto verso la tutela e la sicurezza di tutte le donne.

“La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità. Il Policlinico vuole essere parte attiva, offrendo un luogo dove ogni donna possa sentirsi accolta e ascoltata”. Con queste parole Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, ha commentato l’inaugurazione del nuovo centro antiviolenza del Policlinico, realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. Un presidio che offrirà ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

inaugurato il nuovo centro antiviolenza del campus bio medico di roma

© Lapresse.it - Inaugurato il nuovo centro antiviolenza del Campus Bio-Medico di Roma

Campus Bio-medico. Violenza donne: un nuovo entro antiviolenzaÈ stato inaugurato presso il Campus Bio-medico il nuovo centro antiviolenza, promosso dalla fondazione Policlinico Universitario in collaborazione con l’associazione Assolei Aps.

Violenza sulle donne, a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-MedicoÈ stato inaugurato presso il Campus Bio-Medico di Roma il nuovo Centro antiviolenza, realizzato dalla Fondazione Policlinico universitario in collaborazione con Assolei Aps.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

inaugurato nuovo centroViolenza sulle donne, a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico - E' stato inaugurato oggi il nuovo Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio- tuobenessere.it

Inaugurato il Centro Antiviolenza realizzato in collaborazione con l'associazione Assolei APS

Video Inaugurato il Centro Antiviolenza realizzato in collaborazione con l'associazione Assolei APS

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.