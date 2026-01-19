inaugurato il nuovo centro antiviolenza del campus bio medico di roma

È stato inaugurato il nuovo centro antiviolenza presso il Campus Bio-Medico di Roma, un passo importante nella lotta contro la violenza di genere. Questo servizio mira a offrire supporto e assistenza alle donne vittime di abusi, rafforzando il ruolo delle istituzioni nel prevenire e contrastare questa problematica. La presenza di un centro dedicato rappresenta un impegno concreto verso la tutela e la sicurezza di tutte le donne.

“La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità. Il Policlinico vuole essere parte attiva, offrendo un luogo dove ogni donna possa sentirsi accolta e ascoltata”. Con queste parole Carlo Tosti, presidente della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, ha commentato l’inaugurazione del nuovo centro antiviolenza del Policlinico, realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei Aps. Un presidio che offrirà ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

