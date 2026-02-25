Camorra favori a clan e truffe in ospedale Napoli 4 misure cautelari

Da lapresse.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
camorra favori a clan e truffe in ospedale napoli 4 misure cautelari
© Lapresse.it - Camorra, favori a clan e truffe in ospedale Napoli, 4 misure cautelari

Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e professionisti compiacenti per truffe assicurative. È quanto emerso da un’indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 4 persone. Fra gli indagati un avvocato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare è emerso che il clan, mediante minacce ed estorsioni ai danni dei dirigenti della struttura sanitaria, rapporti collusivi con pubblici ufficiali e intestazioni fittizie, avrebbe gestito di fatto i servizi di bar e buvette, nonché i distributori automatici di snack e bevande presenti all’interno del nosocomio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Napoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni BoscoIl clan Contini ha manipolato l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, offrendo favori ai membri del gruppo e ottenendo ricoveri e certificazioni false.

Leggi anche: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini: 4 misure cautelari tra cui un avvocato

Temi più discussi: Camorra: Favori al Clan Contini all’Ospedale San Giovanni Bosco; Clan Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: arresti per truffe e corruzione; Napoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni Bosco; L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli usato dalla camorra come centrale per le truffe: 4 arresti.

camorra favori a clanCamorra: favori a clan e truffe in ospedale Napoli, 4 misure cautelari(LaPresse) - Le mani del clan Contini sull'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici ... stream24.ilsole24ore.com

camorra favori a clanCamorra, blitz contro il clan Contini porta all’esecuzione di quattro misure cautelari. Per gli inquirenti il gruppo criminale aveva messo le mani pure sull’ospedale San ...Blitz contro la Camorra a Napoli prende di mira il clan Contini: favori in ospedale, truffe assicurative e quattro misure cautelari. lanotiziagiornale.it