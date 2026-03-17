Camminare nella storia gli studenti di Roma nei campi di Birkenau e Auschwitz

Un gruppo di 132 studenti di Roma ha partecipato a un viaggio nei campi di Birkenau e Auschwitz, luoghi simbolo dell’Olocausto. Durante l’escursione, i giovani hanno visitato i campi di concentramento, vivendo un’esperienza che ha lasciato un impatto forte e diretto sulla loro percezione della storia. L’evento si è concluso con un momento di riflessione, portando i ragazzi a confrontarsi con le atrocità del passato.

AGI - Un pugno nello stomaco. Si è concluso il Viaggio della Memoria a Birkenau e Auschwitz per i 132 liceali di Roma che hanno in qualche modo “toccato” le sofferenze e l’ orrore dello sterminio nazista. Con rispetto, il silenzio è calato subito tra i giovani, abituati al rumore e agli scherzi della vita quotidiana. Davanti ai binari di Birkenau che sembrano non finire mai, nessuna parola. Ma la consapevolezza del dolore, “dell’abisso e della bestialità”, come ha affermato il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri sottolineando l’importanza del viaggio che ogni anno viene organizzato per rendere vivo il ricordo di una pagina storica buia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Camminare nella storia, gli studenti di Roma nei campi di Birkenau e Auschwitz Articoli correlati Shoah, Roberto Gualtieri nei campi di sterminio di Auschwitz-BirkenauRoberto Gualtieri in visita nei campi di concentramento e di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau. Studenti liguri ad Auschwitz e Birkenau: "Esperienza dolorosa, ma doverosa"Gli studenti sono accompagnati da alcuni docenti, dal vice presidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello, dal consigliere segretario Angelo... Contenuti e approfondimenti su Camminare nella storia gli studenti di... Discussioni sull' argomento La passeggiata di Migrantour dentro la storia di immigrazione del quartiere milanese di Gorla; A Treviso torna Storie & Cammini: camminare diventa racconto; 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano; Camminare allunga la vita. Camminare è spesso celebrato come l'esercizio più semplice e democratico, ma c'è un dettaglio cruciale che trasforma una semplice passeggiata in un potente strumento predittivo della nostra salute... la #velocità! Recenti scoperte scientifiche hanno dimostra - facebook.com facebook IO POSSO CAMMINARE PER STRADA A TESTA ALTA, a differenza di altri! Ecco perché: ascoltate il video. #messina #catenodeluca #sindacodisicilia #tiamosicilia #scurriaquerelacitutti x.com