shoah roberto gualtieri nei campi di sterminio di auschwitz birkenau

Roberto Gualtieri ha visitato i campi di concentramento e di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau, luoghi storici legati alla Shoah. Durante la visita, ha attraversato le aree principali del sito, inclusi i resti delle baracche e i binari del treno. La sua presenza si è concentrata sull’osservazione dei luoghi e sulla riflessione sulla memoria di quegli eventi.

Roberto Gualtieri in visita nei campi di concentramento e di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau. Il sindaco di Roma ha rivolto un discorso agli studenti romani che partecipano al Viaggio della Memoria 2026. Sono 132 i ragazzi del quarto e quinto anno dei licei e degli istituti tecnici dell’area di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma, partiti ieri per un percorso di tre giorni che ripercorrerà le tappe della Shoah nel ghetto di Cracovia e nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. “Quanto è accaduto in questo luogo ha un nome e cognome: il nome principale naturalmente è nazismo e ideologia nazista, e la codardia e la partecipazione, la complicità del fascismo che ha deciso di stare dalla parte dell’antisemitismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Così Era una Giornata nel Peggiore Campo di Concentramento Nazista | Auschwitz-Birkenau

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