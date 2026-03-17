Il weekend del 28 e 29 marzo, Verbania ospiterà la 58esima edizione della Mostra della camelia. L’evento presenterà circa 200 varietà di questa pianta e prevede anche un tour in motoscafo. La manifestazione si tiene ogni anno nella città, attirando visitatori interessati alla cultura e alle caratteristiche delle camelie. L’edizione di quest’anno si svolgerà come di consueto nella località lacustre.

Il weekend del 28 e 29 marzo vedrà tornare a Verbania l’appuntamento con la Mostra della camelia, giunta alla sua 58esima edizione. L’evento si svolgerà presso Villa Giulia sul lungolago di Pallanza, offrendo un accesso al pubblico per ammirare oltre duecento varietà di queste piante. Si tratta di una celebrazione che unisce passione botanica, storia locale e apertura verso il territorio circostante. L’iniziativa non si limita a una semplice esposizione statica, ma propone un itinerario culturale che attraversa diversi siti storici della regione. I visitatori avranno modo di esplorare collezioni private e vivai locali, trasformando la mostra in un viaggio attraverso i giardini del Lago Maggiore e d’Orta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camelia Show: 58 edizioni, 200 varietà e tour in motoscafo

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