Polemiche a Pietranico per la bocciatura del regolamento del consiglio comunale
A Pietranico, il consiglio comunale ha respinto l'emendamento proposto dalla lista civica
Dura protesta dei consiglieri della lista civica "Uniti per Crescere" Lucia Trulli e Sandro Mascioli di Pietranico in merito alla bocciatura dell'emendamento per dotare il consiglio comunale di un regolamento:“A Pietranico si nega l'applicazione dello Statuto e della legge. Nell'ultima seduta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
