Calendario Già al lavoro verso il Mantova

Il Modena si prepara per il prossimo impegno al 'Braglia', dove affronterà il terzo match consecutivo in casa, in programma sabato alle 19. La squadra è in attesa di conoscere la data ufficiale del recupero della partita contro il Catanzaro, ancora da programmare. La sfida contro il Mantova è già prevista, mentre il recupero con il Catanzaro resta ancora da definire.

In attesa di capire quando sarà inserito il recupero della sfida di Catanzaro, per il Modena la certezza è che ora il mirino è sul terzo match di fila al ’Bragia’ che si giocherà sabato alle 19.30 col Mantova. Un’occasione ghiotta per infilare un tris di successi casalinghi che manca ai gialloblù dal filotto con Bari, Pescara ed Entella ottenuto da metà settembre a inizio ottobre. Dopo la sfida coi virgiliani Gerli e compagni dovranno poi affrontare due trasferte di fila, che potrebbero diventare anche tre se in quelle settimane verrà inserito anche il match in Calabria: la prima, dopo la sosta per gli spareggi mondiali dell’Italia, lunedì 6 aprile alle 15 a Bari e sabato 11 aprile sempre alle 15 a Bolzano col Sudtirol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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