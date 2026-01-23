Santanchè | Al lavoro con Valditara per cambiare il calendario scolastico

Daniela Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico italiano, con l’obiettivo di uniformarsi a quello di altri paesi europei. La proposta mira a favorire un miglior equilibrio tra scuola e turismo, potenzialmente apportando benefici sia al settore scolastico che a quello turistico. La revisione del calendario scolastico rappresenta un passo importante per allineare l’Italia agli standard europei.

Il calendario scolastico italiano potrebbe presto cambiare, uniformandosi a quelli più diffusi nel resto dei Paesi europei: questa sarebbe la soluzione perfetta, stando a quanto riferito da Daniela Santanchè, per ottenere dei risultati positivi anche in ambito turistico. Durante il suo intervento al Terzo Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano, il ministro ha spiegato di star valutando, in accordo col titolare del dicastero dell'Istruzione Giuseppe Valditara, le modalità di intervento per attuare questa importante modifica. Una riforma che si inserisce nei 5 punti individuati da Santanchè con l'obiettivo di destagionalizzare e far crescere il turismo tutto l'anno e in tutti i luoghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

