Santanché e Valditara al lavoro per il nuovo calendario scolastico per adattarlo al modello europeo

Daniela Santanché e Valditara stanno collaborando per revisionare il calendario scolastico italiano, con l’obiettivo di allinearci al modello europeo. L’intento è creare un sistema che favorisca la destagionalizzazione del turismo e migliori l’organizzazione delle scuole. Questa iniziativa mira a trovare un equilibrio tra esigenze educative e opportunità economiche, mantenendo un approccio sobrio e pratico nel rispetto delle normative e delle realtà locali.

