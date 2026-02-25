Calciomercato Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha puntato su due giovani talenti europei per rafforzare la squadra, cercando di ripetere il successo ottenuto con Milinkovic-Savic dieci anni fa alla Lazio. Ha già avviato i primi contatti con i club di provenienza, preparando il terreno per eventuali trattative. La scelta mira a portare nuovi elementi di qualità in vista della prossima stagione e potrebbe cambiare gli equilibri in rosa.

Il calciomercato, dalle parti di 'Casa Milan', non dorme mai. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha intenzione di farsi trovare preparata quando, al termine della stagione, sarà il momento di intavolare vere e proprie trattative sui giocatori, finora, soltanto avvicinati e lusingati con discorsi futuribili in chiave Milan. Ci sarà tanto lavoro da fare per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. PROSSIMA SCHEDA Come ogni anno, il Milan intende finanziare il suo calciomercato in entrata un po' con i proventi della qualificazione alle coppe europee (auspicabilmente, la Champions League), quantificabili in 50 milioni di euro circa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, un doppio colpo alla Milinkovic-Savic: Tare ci riprova cosìIl nome di Igli Tare si lega a due potenziali acquisti del Milan, motivati dalla volontà di rinforzare la rosa e replicare il successo di Milinkovic-Savic.

Gatti Milan, Allegri insiste per il difensore della Juventus: Tare ha messo gli occhi su un altro profilo in Serie A. Ecco chi èIn vista del mercato, il Milan si concentra sui difensori di Serie A.

Lazio, Tare: 'Acerbi? Lo volevamo già lo scorso anno. Porta esperienza e qualità'Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto in occasione della conferenza di presentazione di Acerbi: Siamo qui per presentare il primo acquisto di questa stagione, Acerbi. Lo ... calciomercato.com

