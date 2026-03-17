Durante le ultime settimane, il Milan ha monitorato da vicino Petar Stanic, trequartista serbo nato nel 2001 che attualmente gioca nel Ludogorets. Il club rossonero ha seguito il giocatore durante alcune partite dal vivo, valutando le sue caratteristiche e possibili sviluppi futuri. Stanic rappresenta uno dei profili considerati dall’area scouting del Milan per rafforzare l’attacco nella prossima sessione di mercato.

Sebbene il calciomercato estivo sia ancora abbastanza lontano, il Milan - in vista della stagione 2026-2027 - cerca già adesso rinforzi di qualità per potenziare la squadra di Massimiliano Allegri. Uno dei principali obiettivi del club di Via Aldo Rossi, come noto, sarà l'acquisto di almeno un centravanti, giacché il futuro di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug è incerto. Non soltanto Moise Kean (Fiorentina) nel mirino del Diavolo ma, secondo quanto riferito in giornata da 'SportMediaset', il Milan avrebbe inserito tra gli obiettivi di calciomercato per il proprio attacco anche un giocatore più duttile come Petar Stanic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, spunta il nome di Stanic: seguito dal vivo di recente

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