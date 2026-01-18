Calciomercato Javi Guerra torna di moda | futuro in Italia? Era seguito anche dal Milan

Javi Guerra, attaccante spagnolo, torna a essere al centro delle attenzioni nel calciomercato. In passato seguito dal Milan, il suo nome suscita interesse anche in Italia, dove si valutano eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane in evoluzione, con club italiani che monitorano attentamente le possibilità di un suo trasferimento.

Torna forte il nome di Javi Guerra nel panorama legato al calciomercato, con il nostro paese che osserva il giovane da vicino. A parlare nuovamente di lui è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giovane, infatti, dopo essere stato seguito dal Milan, sarebbe finito nel mirino di alcuni club italiani. Attuale centrocampista del Valencia, Javi Guerra aveva rinnovato il suo contratto con il club spagnolo la scorsa estate, momento che aveva raffreddato l'interesse proveniente dal nostro paese. Tuttavia, l'attuale situazione del club, in difficoltà sia dal lato economico che sportivo, potrebbe far riaprire alcuni scenari che, fino a poco tempo fa, erano impensabili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato, Douglas Costa torna in Italia: l’avventura al Chievo. Incontrerà il Milan Futuro

Douglas Costa torna in Italia e si unisce al Chievo Verona, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato l’ultima esperienza, il centrocampista attende di esordire con la maglia gialloblù e di affrontare il Milan nel prossimo futuro. Questa operazione rappresenta un ritorno importante nel panorama del calciomercato, offrendo nuove opportunità sia per il giocatore che per il club veneto.

