Il Milan di Allegri sta valutando l'acquisto di Kim per rinforzare la difesa nella prossima stagione. I rossoneri stanno pianificando i movimenti di mercato e vogliono agire con anticipo per migliorare la rosa. La trattativa con il difensore sudcoreano è in fase di studio e monitoraggio. Il club si prepara a definire le strategie per rafforzare la squadra.

Il Milan di Max Allegri pensa alla prossima stagione. I rossoneri vogliono cominciare a pensare e e muoversi in tempo per rafforzare la squadra. Tra le priorità. scrive la Gazzetta dello Sport, c’è la difesa e il primo nome è quello di Kim. “Scelte per la difesa Da un’area all’altra: la difesa rossonera ha bisogno di un rinforzo nonostante i numeri della stagione la eleggano, al momento, migliore della A. Solo venti i gol subiti da Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ex reparto fragilissimo diventato il più solido del campionato sotto la cura Allegri. Leggi anche: Kim corteggiato da Milan, Inter e Juventus, ma vuole restare in Bundesliga A Max sono graditi interpreti che già conoscano il campionato e con una fisicità marcata: ecco perché l’ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, è tra i più apprezzati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan di Allegri pensa a Kim per la difesa della prossima stagione (Gazzetta)

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato, il Milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di Allegri

Lo vuole Allegri, il Milan pensa al pupillo del tecnico per la difesaArrivato Niclas Fullkrug in attacco, il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con...

Aggiornamenti e notizie su Il Milan di Allegri pensa a Kim per la...

Temi più discussi: Allegri fa finta di nulla: Vittoria da Champions, Inter netta favorita scudetto. Sì, però il Milan...; Milan leader nei derby nel segno di Allegri, ma il suo futuro è da decidere: c'entra il mercato; Milan-Inter, il commento: le arti oscure di Allegri hanno riaperto lo spiraglio scudetto; Allegri: 'Vittoria da Champions, Inter favorita'.

Con Allegri il Milan è rinato, gruppo e giocatori tutti dalla parte di Max: ora la società dovrà fare la sua parteMassimiliano Allegri è uno dei maggiori artefici di questo meraviglioso cammino in campionato. Il lavoro di Max è sotto gli occhi di tutti, degli addetti ai lavori e perché ... milannews.it

Lavoro straordinario di Allegri: il dato incorona il Milan in Europa!Il Milan cambia volto con Allegri: spunta un dato che posiziona i rossoneri davanti ad alcuni dei migliori club europei ... spaziomilan.it

#Milan, che parole di #Ibrahimovic nei confronti di #Allegri. Alcune notizie di mercato e il retroscena su uno dei migliori attaccanti al mondo. Questo e tanto altro nelle top news di giornata nel primo commento #SempreMilan facebook

Milan, la ‘trappola psicologica’ di Allegri che fa indiavolare di brutto Furlani #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com