Calciomercato Genoa | in attesa del via libera per Baldanzi il Grifone pensa anche ad un nuovo obiettivo a centrocampo!

Il calciomercato del Genoa si avvicina a una fase decisiva, con l’attesa del via libera per Baldanzi e la possibilità di un nuovo acquisto a centrocampo. La società valuta attentamente le opzioni per rafforzare la rosa e migliorare l’assetto tattico. In questo momento, le trattative sono in corso e potrebbero portare a importanti novità nelle prossime settimane.

Il mercato del Genoa entra nella fase più calda con due operazioni che potrebbero ridefinire l'assetto tattico della squadra. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, sono ore di frenetica attesa in casa rossoblù per Tommaso Baldanzi. La dirigenza del Grifone spera di ricevere proprio nella giornata di venerdì 16 gennaio il via libera definitivo dalla Roma per il trasferimento del talentuoso trequartista ex Empoli, considerato il rinforzo ideale per alzare il tasso tecnico sulla trequarti. Parallelamente, il club ligure lavora intensamente per puntellare la linea mediana. L'obiettivo concreto è Cristian Cásseres, dinamico centrocampista venezuelano classe 2000 attualmente in forza al Tolosa.

