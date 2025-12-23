Salernitana Facundo Lescano in cima alla lista dei desideri
La Salernitana guarda al mercato con attenzione, con Facundo Lescano tra i nomi più discussi. Dopo il successo contro il Foggia, la squadra si prepara alla seconda parte della stagione, mantenendo viva la speranza di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. La richiesta di rinforzi è evidente, e il nome dell’attaccante argentino si distingue tra i possibili acquisti per migliorare l’organico in vista delle sfide decisive.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sofferto successo contro il Foggia che ha chiuso il 2025 dei granata ha dato nuovo entusiasmo in casa Salernitana, al giro di boa del campionato a -3 dalla coppia di testa formata da Benevento e Casertana. Sanniti ed Etnei stanno viaggiando a mille all’ora, segno che nel ritorno la squadra di Raffaele dovrà cambiare passo per riuscire nell’intento di tornare direttamente in serie B come auspica tutto l’ambiente. Il diesse Faggiano è già da tempo all’opera per trovare i rinforzi adatti ed in cima alla lista dei desideri c’è l’attaccante Facundo Lescano, che sta trovando poco spazio all’ Avellino in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Remco Evenepoel: “Pogacar si può battere, il Lombardia è in cima alla lista dei desideri”
Leggi anche: Roma, Zirkzee resta in cima alla lista dei desideri: le richieste del Manchester United
ESCLUSIVA TB - Schira: "Avellino, la Salernitana piomba su Facundo Lescano. La situazione" - Assalto della Salernitana a Facundo Lescano: summit positivo tra il suo agente, Gerry Palomba, e il ds granata Daniele Faggiano, che è al lavoro. tuttob.com
Salernitana: La rivoluzione silenziosa - E la Salernitana, reduce dalla doppia retrocessione più dolorosa della sua storia, sembra aver finalmente ritrovato la rotta giusta. tuttosalernitana.com
Pres. Avellino: "Lescano alla Salernitana? Non ci saranno addii di questa portata" - La Salernitana guarda a Facundo Lescano per rinforzare il reparto offensivo e rilanciarsi dopo due retrocessioni consecutive. tuttomercatoweb.com
LESCANO: IL "LOCO" PRONTO ALL' ADDIO Il calciomercato invernale potrebbe aprirsi con il botto. Facundo Lescano, il killer delle aree di rigore, è al centro di un vero e proprio intrigo che vede coinvolte Avellino e Salernitana. MAL DI PANCIA AD AV - facebook.com facebook
Assalto della #Salernitana a Facundo #Lescano: summit positivo tra il suo agente Gerry Palomba e il ds granata Daniele Faggiano, che è al lavoro per prenderlo dall’ #Avellino in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. #calciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.