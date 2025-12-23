salernitana facundo lescano in cima alla lista dei desideri

La Salernitana guarda al mercato con attenzione, con Facundo Lescano tra i nomi più discussi. Dopo il successo contro il Foggia, la squadra si prepara alla seconda parte della stagione, mantenendo viva la speranza di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. La richiesta di rinforzi è evidente, e il nome dell’attaccante argentino si distingue tra i possibili acquisti per migliorare l’organico in vista delle sfide decisive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sofferto successo contro il Foggia che ha chiuso il 2025 dei granata ha dato nuovo entusiasmo in casa Salernitana, al giro di boa del campionato a -3 dalla coppia di testa formata da Benevento e Casertana. Sanniti ed Etnei stanno viaggiando a mille all’ora, segno che nel ritorno la squadra di Raffaele dovrà cambiare passo per riuscire nell’intento di tornare direttamente in serie B come auspica tutto l’ambiente. Il diesse Faggiano è già da tempo all’opera per trovare i rinforzi adatti ed in cima alla lista dei desideri c’è l’attaccante Facundo Lescano, che sta trovando poco spazio all’ Avellino in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

