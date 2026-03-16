Nel calciomercato dell'Inter, Sommer è al centro delle trattative, mentre si discute il rinnovo di Dumfries. Intanto, per Thuram si parla di possibili offerte provenienti da squadre arabe. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative, sugli incontri e sugli affari conclusi in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 16 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Sommer al centro del mercato. Il rinnovo di Dumfries. Per Thuram si avvicinano le sirene arabe

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