Calciomercato Inter l’Arsenal vuole Pio Esposito Anzi vorrebbe…

L’Arsenal ha manifestato interesse per Pio Esposito, un attaccante dell’Inter, attraverso una telefonata tra i responsabili di mercato. L’Inter ha risposto cortesemente, confermando che il giocatore non è in vendita. La discussione si è svolta in modo amichevole e senza ulteriori sviluppi pubblici. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali o annunci sul futuro del calciatore.