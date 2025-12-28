Calciomercato Inter Dumfries può essere ceduto in casa nerazzurra? L’indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Inter, si avvicina gennaio e qual è il piano per quanto riguarda invece Dumfries. La situazione attuale Il Calciomercato Inter si avvicina alla sessione di gennaio con più riflessioni che certezze. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa nerazzurra prevale una linea prudente: le decisioni più importanti sarebbero rimandate all’estate, mentre l’inverno servirà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Inter, Dumfries sicuro sulla permanenza? La situazione non lascia alcun dubbio - Calciomercato Inter, Dumfries è sempre pronto a tutto: dalla permanenza ad una cessione inevitabile L’infortunio di Denzel Dumfries ha acceso improvvisamente i riflettori sul Calciomercato Inter, apre ... calcionews24.com