Il Milan lavora già alle mosse per la prossima estate. Igli Tare, il direttore sportivo dei rossoneri, ha in mente due colpi per reparto e si prepara a muoversi sul mercato. Nonostante la sessione estiva si sia appena chiusa, il club rossonero ha già le idee chiare sui rinforzi necessari per rafforzare la squadra in vista della stagione 2026.

La sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Nella stagione 2026-2027, in vista del ritorno del Diavolo in Europa (preferibilmente Champions League.), servirà una rosa ben più larga di quella attuale. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri pensano ad inserire sei nuovi giocatori nell'organico, due colpi per reparto. Farà eccezione soltanto la porta, visto che, con il rinnovo di Mike Maignan, il Milan dietro è blindato. Nelle seguenti schede, ecco tutti i movimenti che vuole fare il Milan con nomi e cognomi degli obiettivi prioritari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il calciomercato secondo Tare: ecco i due colpi per reparto previsti in estate

Il calciomercato di gennaio si avvicina, e il Milan punta a rafforzare la propria rosa per conquistare lo scudetto.

