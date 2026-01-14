Calciomercato Inter LIVE | Frattesi si allontana dal Galatasaray nuovo talento nel mirino di Ausilio

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale. Al centro delle trattative, Frattesi si allontana dal Galatasaray, mentre il club valuta nuovi profili per rinforzare la rosa. Restate con noi per conoscere tutte le indiscrezioni, gli incontri e le decisioni ufficiali che coinvolgono i nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: c'è l'ok del calciatore. Video; Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato; Calciomercato Inter, Calhanoglu-Frattesi: contropiede Galatasaray, doppio assalto - Hakan infortunio, quante partite salta; Calciomercato: la Juve insiste per Chiesa e ci prova con Kessié. Toro sui baby Obrador e Olusesi.

