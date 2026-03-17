Calcio Lidl e Uefa lanciano una partnership storica
Il Gruppo Schwarz, proprietario di Lidl, ha annunciato una nuova collaborazione con la Uefa, segnando un accordo strategico a lungo termine. Questa partnership, definita storica, rappresenta la prima di questo tipo nella storia della federazione europea del calcio. L'intesa mira a rafforzare la presenza e l'impegno nel mondo del calcio europeo attraverso questa collaborazione tra le due entità.
(Adnkronos) – Il Gruppo Schwarz, di cui Lidl fa parte, rafforza il proprio impegno nel calcio europeo, siglando una partnership strategica a lungo termine con la Uefa – la prima di questo tipo nella storia della federazione. Questa collaborazione va oltre la classica sponsorizzazione, in quanto mira a creare un valore tangibile per la comunità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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