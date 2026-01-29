MilanLab approda in Arabia Saudita | partnership storica tra AC Milan e Al Hammadi

L’AC Milan porta il suo modello MilanLab in Arabia Saudita. La società rossonera ha annunciato oggi una partnership di lunga durata con Al Hammadi Holding, una mossa che segna un passo importante per il club. Per la prima volta, il sistema di cura e prevenzione del Milan sbarca nel paese arabo, aprendo nuove strade a livello internazionale.

AC Milan ha annunciato oggi l’avvio di una partnership strategica di lungo periodo con Al Hammadi Holding in Arabia Saudita, che porterà per la prima volta nella storia del club il modello MilanLab al centro di una collaborazione internazionale. L’accordo mira a sviluppare l’innovazione nella medicina sportiva, creare un polo d’eccellenza nel Paese e contribuire agli obiettivi di Saudi Vision 2030 in materia di salute, benessere e capitale umano. Il modello MilanLab sbarca in Arabia Saudita. Cuore dell’intesa è MilanLab, il centro d’eccellenza rossonero che ha segnato una svolta nei primi anni Duemila grazie a un approccio pionieristico alla raccolta e analisi dei dati sanitari e prestazionali. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ha annunciato una partnership con Al Hammadi Holding per portare il modello MilanLab in Arabia Saudita.

