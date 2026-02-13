Trapani Calcio e Basket insieme | una svolta storica per lo sport locale

Trapani, Calcio e Basket insieme: una svolta storica per lo sport locale Una decisione significativa giunge dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, segnando una svolta rilevante nelle controversie che coinvolgono le federazioni sportive e le società locali. Per la prima volta, le due discipline sono state integrate in un’unica strategia di sviluppo, con l’obiettivo di favorire la crescita delle strutture e delle risorse dedicate agli atleti. La novità, che ha sorpreso molti addetti ai lavori, riguarda anche un fondo di finanziamento congiunto che potrebbe cambiare le regole del gioco per lo sport in città.

Una decisione significativa giunge dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, segnando una svolta rilevante nelle controversie che coinvolgono le realtà sportive della città. È stata accolta l'istanza cautelare presentata dal Trapani Calcio, con la conseguente sospensione immediata dell'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, aprendo uno spazio di valutazione sulle questioni fiscali in corso. In via cautelare si è disposta la sospensione dell'atto impugnato, e l'udienza è stata fissata per l'8 maggio 2026. Il percorso giudiziario continua anche con un reclamo d'urgenza alla FIGC per la restituzione degli 11 punti sottratti ingiustamente, considerati necessari per la chiusura della stagione attuale, prevista al 3 maggio.