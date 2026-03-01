Sorride la Primavera Lo Monaco show | una doppietta per stendere il Sassuolo e sognare i playoff

Lo Monaco ha segnato una doppietta nella partita tra Bologna e Sassuolo, terminata 4-1 a favore della squadra di casa. In campo, sono scesi Franceschelli, Francioli, Tomasevic, Papazov, Negri, N’Diaye, Nordvall, Lai, Baroncioni, Armanini e Castaldo. La partita si è svolta allo stadio di Bologna, con i gol decisivi che hanno permesso alla squadra locale di ottenere una vittoria importante per la classifica.