Sorride la Primavera Lo Monaco show | una doppietta per stendere il Sassuolo e sognare i playoff
Lo Monaco ha segnato una doppietta nella partita tra Bologna e Sassuolo, terminata 4-1 a favore della squadra di casa. In campo, sono scesi Franceschelli, Francioli, Tomasevic, Papazov, Negri, N’Diaye, Nordvall, Lai, Baroncioni, Armanini e Castaldo. La partita si è svolta allo stadio di Bologna, con i gol decisivi che hanno permesso alla squadra locale di ottenere una vittoria importante per la classifica.
BOLOGNA 4 SASSUOLO 1 BOLOGNA: Franceschelli; Francioli (26’ st Markovic), Tomasevic, Papazov; S. Negri, N’Diaye (15’ st Libra), Nordvall (15’ st Anastasio), Lai, Baroncioni (1’st Francioli); Armanini (15’ st Lo Monaco), Castaldo (40’ st Zonta). A disp. Gnudi, Jaber, Briguglio, Ferrari, Bousnina, Rossitto. All. Morrone. SASSUOLO: Guri; Campani (21’ st G. Benvenuti), Vezzosi, Macchioni, Costabile (33’ st Barani); Seminari (33’ st Frangella), Tomsa, Weiss; G. Negri (41’ st Daldum), Kulla, Gjyla (33’ st Cardascio). A disp. Cingolani, Nyarko, Amendola, Appiah, Acatullo, Barry. All. Bigica. Arbitro: De Angeli di Milano. Reti: 8’ pt Negri, 19’ pt Kulla, 33’ st (rigore) e 37’ st Lo Monaco, 43’ st Anastasio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Primavera, i ragazzi di Morrone chiudono 3-3 contro i bianconeri una gara pazza: la doppietta di Negri, la rimonta e il gioiello finale. Gol e ribaltoni, Lo Monaco riacciuffa la Juve3 JUVENTUS 3 : Franceschelli; Tomasevic, Markovic (3’st Nesi), Papazov, Baroncioni; N’Diaye (20’st Libra Alvarado), Nordvall, Lai; Negri, Toroc...
