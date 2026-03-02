Calcio a 5 dallo shock al sorriso | il Forlì espugna Guastalla con una manita e vola al secondo posto

Nella quart’ultima giornata del campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5, il Forlì ha battuto il Guastalla con un risultato di 5-2. La squadra romagnola, partita in svantaggio, è riuscita a ribaltare il punteggio grazie a una prestazione di carattere e qualità. Con questa vittoria, il Forlì si è posizionato al secondo posto in classifica.

Sabato prossimo, al Pala Marabini, andrà in scena lo scontro diretto tra Forlì e Gatteo: una sfida che vale una fetta importante di stagione Impresa di carattere nella quart'ultima giornata del massimo campionato regionale di Serie C1. Il Forlì Calcio a Cinque passa sul campo del Guastalla Calcio a Cinque con un netto 5-2 al termine di una gara iniziata in salita e ribaltata con personalità e qualità. La partita si mette subito sui binari sbagliati per i biancorossi. I padroni di casa, a caccia di punti salvezza, colpiscono due volte sfruttando la corsia di sinistra. Sull'1-0 un tiro viene ribattuto, la palla resta vagante in area e Robledo è il più lesto ad approfittare dell'indecisione della retroguardia forlivese.