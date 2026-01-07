La cattura di Maduro spacca USA e Messico calcio e geopolitica si intrecciano | FIFA in allarme per Mondiali 2026

La recente notizia della cattura di Maduro ha suscitato reazioni contrastanti tra Stati Uniti e Messico, evidenziando come questioni politiche e sportive si intreccino in vista dei Mondiali 2026. La posizione di Claudia Sheinbaum contro l’intervento statunitense in Venezuela ha riacceso le tensioni tra i paesi coinvolti, evidenziando l’importanza di un equilibrio tra geopolitica e organizzazione sportiva in questa fase cruciale.

La presa di posizione di Claudia Sheinbaum contro l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela riapre tensioni politiche tra i paesi ospitanti del Mondiale 2026. A pochi mesi dalla Coppa del Mondo, calcio e geopolitica si intrecciano in uno scenario sempre più instabile.

Cina contro USA: “Liberate subito Maduro e la moglie da Caracas” - Cina esige rilascio immediato Maduro e moglie dopo blitz USA a Caracas: "Violazione diritto internazionale". ilmetropolitano.it

Attacco Usa al Venezuela, Maduro catturato: il mondo si spacca tra condanne e sostegni. Da Milei a Pechino, pioggia di reazioni - Attacco Usa al Venezuela: Milei esulta mentre Cuba e Iran parlano di aggressione. mam-e.it

L’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, segna una svolta improvvisa e destabilizzante nei rapporti tra Washington e l’America Latina. Un’azione condotta nella notte, con bombardamenti mirat - facebook.com facebook

La cattura di #Maduro #quartarepubblica x.com

