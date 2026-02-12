Sogliano tagliata fuori dai comuni montani Pd | Limitanti i criteri geografici piccoli comuni soffrono

La decisione del Governo di declassare alcuni Comuni montani, tra cui Sogliano al Rubicone, fa discutere. Il segretario del Pd locale, Alessandro Chella, critica i criteri adottati, che penalizzano i piccoli centri montani. Chella sostiene che questa scelta rende ancora più difficile per i Comuni come il suo ottenere risorse e servizi, evidenziando come i criteri geografici siano troppo limitanti e non tengano conto delle reali esigenze di queste zone. La polemica si accende mentre le comunità si chiedono quali conseguenze porterà questa classificazione

Il segretario del Partito Democratico di Sogliano al Rubicone e consigliere comunale Alessandro Chella commenta la decisione del Governo di declassare i Comuni montani: “Esprimo forte contrarietà rispetto all’orientamento del governo sulla nuova classificazione dei comuni montani, che esclude territori come Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno dai benefici e dalle politiche dedicate alle aree montane. La scelta di adottare criteri prevalentemente geografici e altimetrici risulta profondamente limitante e non tiene conto delle reali difficoltà che affrontano quotidianamente i piccoli comuni dell’Appennino, caratterizzati da territori molto estesi e da una popolazione sempre più ridotta”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Sogliano Al Rubicone Comuni Comuni montani, restano fuori Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo. Avs: "Visione miope del governo" I comuni montani di Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo non avranno più la qualifica di “montano”. Comuni montani, Valbonesi (Pd): "Il governo riveda i criteri. La legge restringe i diritti e aumenta i divari" I Comuni montani della Valbonesi (Pd) chiedono al governo di rivedere i criteri di individuazione, ritenendo che la legge attuale limiti i diritti e accentua le differenze tra territori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Comuni montani, restano fuori Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo. Avs: "Visione miope del governo" #Cesena - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.