Calabria corsie sotto assedio | +30% violenze legge per proteggere i

A causa dell’aumento del 30% delle aggressioni, le corsie in Calabria diventano un fronte di tensione. Medici e infermieri subiscono minacce e atti di violenza durante le emergenze quotidiane. La regione ha deciso di intervenire con una nuova legge per tutelare il personale sanitario. Questa misura mira a ridurre le aggressioni e garantire un ambiente di lavoro più sicuro. La proposta è ora al vaglio delle autorità regionali.

Corsie calabresi sotto assedio: una legge per proteggere medici e infermieri dalla crescente violenza. La sicurezza del personale sanitario calabrese è al centro di un acceso dibattito, con la presentazione di una proposta di legge regionale da parte dell’onorevole Elisabetta Maria Barbuto del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa, motivata da un recente episodio di violenza ai danni di un medico presso l’ospedale di Crotone, mira a fornire strumenti concreti per proteggere chi opera quotidianamente in corsia, sempre più esposto a rischi crescenti e a un clima di insicurezza diffusa. La proposta introduce misure che spaziano dalla videosorveglianza capillare all’istituzione di pulsanti antipanico, passando per un supporto psicologico e legale dedicato alle vittime di aggressione, in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro nel settore sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Furti di Natale, supermercati sotto assedio: boom di taccheggio e dipendenti sotto accusa In Siria i curdi sono sotto assedioIn Siria, i curdi si trovano in una situazione di isolamento, con le forze americane che si sono ritirate da Deir Hafer. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calabria sotto assedio del maltempo: vento sopra i 100 km/h, alberi caduti e disagi in tutta la regione; Dove la Calabria resta in piedi; Il Territorio sotto Assedio; Medicane, il Sud sotto assedio: danni e paura tra Messina e Reggio Calabria. Dove la Calabria resta in piediCi siamo abituati alla convivenza con il rischio, fino al punto da pensare che il peggio non potrà mai accadere sul serio ... corrieredellacalabria.it Maltempo in Calabria, regolare la circolazione sull'A2: rimossi alberi e fango dalle corsie. Problemi su alcune Statali https://gazzettadelsud.it/p=2170927 - facebook.com facebook Energie con il Sud: corsi gratuiti in Puglia, Campania, Calabria, Sicilia Info e requisiti nel primo commento x.com