Il Vibonese sotto l’assedio del maltempo | fango crolli e blackout DETTAGLI e FOTO

Il Vibonese sta vivendo ore difficili a causa di una forte perturbazione. Pioggia intensa e vento forte hanno provocato frane e crolli in diverse zone della provincia. Strade allagate e blackout hanno lasciato senza corrente molte abitazioni e attività. Le scuole sono state chiuse in tutta la regione per garantire la sicurezza. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente l’evolversi degli eventi.

Il Vibonese è attualmente sotto assedio a causa di una violenta perturbazione che ha causato frane, crolli, blackout e la chiusura delle scuole in quasi tutta la provincia per giovedì 12 febbraio 2026. La situazione critica è dovuta a nubifragi persistenti e venti di burrasca che mettono a rischio la tenuta del territorio, con particolare preoccupazione per l’area di Polia a causa del rischio di esondazione. La Calabria tirrenica si è trovata improvvisamente a fronteggiare una delle giornate più difficili degli ultimi anni. L’Arpacal ha innalzato il livello di criticità per la Zona 3 (Vibonese) da giallo ad arancione, prefigurando una situazione che richiede la massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità competenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italia si trova sotto l’effetto di intense perturbazioni atlantiche, con piogge diffuse e neve a bassa quota che interessano diverse regioni.

