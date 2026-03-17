Cagliari in ritiro in vista della partita di venerdì contro il Napoli

Il Cagliari ha deciso di anticipare il ritiro in vista della partita di venerdì contro il Napoli. La squadra si sta concentrando per rafforzare la coesione dopo l’ultima sconfitta e prepararsi al meglio per l’incontro decisivo. I giocatori sono in ritiro da oggi, lavorando intensamente in vista della sfida che può influenzare la loro classifica.

In vista della sfida col Napoli, il Cagliari anticipa il ritiro per compattarsi dopo il ko e preparare una gara decisiva. Ecco cosa scrive SportMediaset: “Cagliari in ritiro in vista della delicata partita di venerdì sera con il Napoli alla Unipol Domus. Dopo la sconfitta con il Pisa, la proposta è partita proprio dalla squadra. Ed è stata avallata da allenatore e società. L’obiettivo è quello di stare insieme e concentrarsi sulla gara casalinga contro i partenopei (venerdì alle 18.30). La clausura scatterà domani: allenamento al mattino, poi liberi. Ma si torna ad Assemini per la cena e si rimane al Centro sportivo sino al trasferimento alla Domus per la gara di venerdì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cagliari in ritiro in vista della partita di venerdì contro il Napoli Articoli correlati Leggi anche: Il Napoli giocherà due volte di venerdì in tre settimane, contro Torino e Cagliari Napoli, due giocatori in dubbio per la partita contro il CagliariL’imminente partita del Napoli contro il Cagliari rappresenta un momento cruciale per Antonio Conte e per le sorti della sua squadra. INCREDIBILE! GUARDA COSA HA DETTO PISACANE DOPO LA SCONFITTA AI RIGORI CONTRO IL NAPOLI Tutti gli aggiornamenti su Cagliari in ritiro in vista della... Temi più discussi: Cagliari si colora di rosa per la decima edizione della SoloWomenRun; Lele Paolino, il ritorno del Cagliari in A e una squadra Insuperabile; Cagliari, l’ex Sabato: Il Pisa tenterà il tutto per tutto. Pisacane? Ha tanti meriti; Respinto ricorso al Tar, il Cagliari a Pisa senza tifosi residenti in Sardegna. Calcio: Cagliari in ritiro in vista della gara con il Napoli(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Cagliari in ritiro in vista della delicata partita di venerdì sera con il Napoli alla Unipol Domus. Dopo la sconfitta con il Pisa, la proposta è partita proprio dalla squad ... msn.com Il Cagliari in ritiro con un giorno d’anticipoDopo la sconfitta di Pisa, ultima in classifica, il Cagliari sceglie di anticipare di un giorno l’abituale ritiro pre-partita. Aspettando la sfida con il Napoli, in programma venerdì alla Domus alle 1 ... unionesarda.it #Cagliari. Il cantiere aveva imposto, nel 2022, il trasferimento temporaneo di alcune classi. Oggi la riconsegna di refettorio, palestra, sala teatro e diverse aule destinate alla didattica - facebook.com facebook Napoli, Lobotka verso il rientro nella trasferta di Cagliari #SkySport #SkySerieA x.com