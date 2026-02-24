Verona-Napoli arriva la decisione per l’acquisto dei biglietti | il comunicato ufficiale

Il motivo dell'acquisto dei biglietti per Verona-Napoli risiede nell'alta richiesta di tifosi, che vogliono sostenere la loro squadra in uno scontro cruciale. La partita si giocherà tra quattro giorni, il 28 febbraio, e il pubblico ha già iniziato a prenotare con largo anticipo. La vendita dei tagliandi si è intensificata nelle ultime ore, segnalando l'interesse crescente tra gli appassionati. Le autorità hanno confermato che i biglietti saranno disponibili fino a esaurimento.

Verona-Napoli andrà in scena tra soli quattro giorni: il 28 febbraio, infatti, la squadra di Conte se la vedrà contro un avversario da sempre ostico e a tal proposito è arrivata anche una comunicazione importante. Di seguito tutte le info per l’acquisto dei biglietti. Verona-Napoli, biglietti disponibili per i tifosi azzurri non residenti in Campania. Come riferito, tramite un comunicato ufficiale, dal Napoli: “La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona – Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Verona-Napoli, qualche buona notizia dall’infermeria: Anguissa, McTominay o tutti e due?Verona-Napoli si avvicina e dall’infermeria arrivano segnali su Anguissa e McTominay. Conte valuta i rientri in vista della trasferta al Bentegodi. napolicalciolive.com

Verona-Napoli, tifosi azzurri in Curva Nord Inferiore (non i campani): info e prezziLa SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni ... tuttonapoli.net

