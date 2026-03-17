Caccia all’auto dei ladri | inseguimento a tutta velocità tra le frazioni e fuga nelle campagne

Nel fine settimana, a Fabriano, si è verificato un inseguimento tra le frazioni di Argignano e San Michele. La polizia ha inseguito un’auto sospetta che, dopo aver tentato di sfuggire, è fuggita nelle campagne circostanti. L’episodio ha coinvolto mezzi di emergenza e ha portato a un inseguimento ad alta velocità tra le strade e le zone rurali della zona.

Fabriano (Ancona), 17 marzo 2026 – Alta tensione nel weekend appena trascorso tra le frazioni di Argignano e San Michele. Un’operazione congiunta tra gli agenti del commissariato di polizia di Fabriano e la polizia locale ha portato all'intercettazione di un’auto sospetta, già segnalata in diverse regioni del Centro Italia per reati contro il patrimonio e furti in abitazione. Furti messi a segno anche nel Fabrianese nei giorni scorsi. L’operazione rientra nell'ambito dei servizi integrati di controllo del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Valiante, volti a prevenire la criminalità predatoria che spesso colpisce le zone più isolate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia all’auto dei ladri: inseguimento a tutta velocità tra le frazioni e fuga nelle campagne Articoli correlati Fabriano, caccia all’auto dei ladri: inseguimento tra le frazioni e fuga nelle campagneFabriano (Ancona), 17 marzo 2026 – Alta tensione nel weekend appena trascorso tra le frazioni di Argignano e San Michele. Cane abbandonato sulla Telesina: inseguimento per ore tra auto e Tir, poi la fuga nelle campagneA notare l’animale è stata l’avvocata Maria Fusco, residente a Paupisi e da tempo impegnata nella tutela degli animali, che stava percorrendo la... Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestati due giovani dopo fuga spericolata Approfondimenti e contenuti su Caccia all'auto dei ladri inseguimento... Temi più discussi: Caccia all'auto dei rapinatori: coppia braccata tra Salario e Castro Pretorio con l'identikit della vittima; Torino e il grande affare della guerra: Leonardo assume 800 persone. Qui nasce il jet da caccia del futuro; Lo Sbaracco fa ancora centro a Suzzara: pienone per la caccia all’affare; Inseguimento terminato con lo schianto contro l'auto dei carabinieri: il 18enne a processo chiede scusa. Caccia all’auto dei ladri: inseguimento a tutta velocità tra le frazioni e fuga nelle campagneI malviventi, sentendosi braccati, hanno abbandonato la vettura dileguandosi. L'operazione congiunta tra gli agenti del commissariato di polizia di Fabriano e la polizia locale proegue per arrivare ai ... ilrestodelcarlino.it Furti auto, ladri a caccia di SUV: le regioni più colpiteI furti d’auto sono in aumento in Italia. I ladri riescono a stare al passo con la tecnologia, ma ci sono notizie positive sul recupero dei veicoli ... virgilio.it Airone Cenerino a caccia - facebook.com facebook #Rosenior: “Con il #PSG a caccia dell’impresa. Pedro #Neto Giusta la linea dell’Uefa” x.com