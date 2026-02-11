Il Napoli esce sconfitto ai rigori contro il Como e lascia il campo con la testa bassa. La partita, giocata allo Stadio Maradona, si è chiusa con un punteggio di 6-7 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità. Butez si è preso la scena con un intervento decisivo, mandando Fabregas in semifinale. I tifosi azzurri sono delusi, mentre il Como festeggia la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Maradona, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gli uomini di Fabregas, che avevano cercato per larghi tratti della gara di fare la partita., si impongono ai calci di rigore al termine di una lunghissima lotteria. Decisivi per gli azzurri gli errori di Lukaku e Lobotka. In semifinale i lariani affronteranno l’Inter di Chivu. PAGELLE E TABELLINO Napoli-Cagliari 6-7 (dcr.): Butez manda Fabregas in semifinale – calciomercato.it – Ansa Foto L’equilibrio era stato rotto a fine primo tempo: entrata in ritardo di Olivera su Smolcic e calcio di rigore trasformato da Baturina, con una conclusione secca che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 6-7 (dcr.): Butez manda Fabregas in semifinale

Questa sera il Napoli esce dalla coppa Italia dopo una partita al cardiopalma contro il Como.

