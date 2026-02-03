La regina Camilla ha sfoggiato oggi una spilla a forma di corona Tudor, lo stesso simbolo che Carlo III ha scelto di inserire nel suo stemma reale. La scelta ha attirato l’attenzione, perché lega ancora di più la sovrana al nuovo re, creando un legame visibile e simbolico tra loro.

Eppure, a ben guardare, non si tratta di una spilla qualunque, e nemmeno di una corona qualsiasi. Quella che la sovrana ha deciso di sfoderare dal suo vasto portagioie è un prezioso a forma di corona Tudor, nientemeno che il simbolo che il marito Carlo ha scelto di includere nel suo stemma non appena è salito al trono, e che da lì a poco ha fatto la sua comparsa ovunque - dai timbri postali reali alle divise delle guardie (e non solo). Nel monogramma del sovrano compaiono per l'appunto le due cifre - 'C' di Carlo e 'R' di Rex, ovvero «re» in latino, sormontare dalla corona Tudor. Una scelta, questa, che all'epoca della sua salita al trono, nel 2022, ha segnato una sorta di rottura rispetto al lungo regno della defunta madre, la regina Elisabetta II, il cui stemma era invece caratterizzato dalla solenne corona di Sant'Edoardo - in omaggio a Edoardo il Confessore -, proprio quella che viene utilizzata nelle incoronazioni, quindi perfetta per rimarcare l'autorità regia.

© Vanityfair.it - Regina Camilla, perché quella spilla a forma di corona la lega così tanto a Carlo

Mercoledì sera, re Carlo e la regina Camilla sono arrivati al Castello di Windsor per la prima del documentario dedicato al sovrano.

