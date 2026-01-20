Sydne Rome | Dopo l'incidente il viso era paralizzato ho aspettato 16 anni per riavere la mia faccia

L'attrice Sydne Rome ha condiviso la sua esperienza in occasione de La Volta Buona, raccontando l'incidente stradale del 2009 che le causò una paralisi facciale. Dopo 16 anni, ha finalmente ritrovato il volto e la serenità, testimonianza di pazienza e resilienza. Un racconto che evidenzia l’importanza della tenacia nel superare le difficoltà legate a problemi di salute.

L'attrice Sydne Rome è stata ospite de La Volta Buona, dove ha raccontato l'incidente stradale di cui fu vittima nel 2009 e che le portò una paralisi facciale. Dopo 16 anni un medico si è offerto di operarla: "Un calvario, risolto in 40 minuti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale: “Ho messo una protesi all’anca, dopo 5 anni ho pensato alla mia salute”Alessandra Drusian dei Jalisse ha condiviso immagini e aggiornamenti dal suo ricovero ospedaliero, annunciando di aver recentemente subito un intervento per l’impianto di una protesi all’anca.

L’attrice di Lost Evangeline Lilly dopo l’incidente sulla spiaggia alle Hawaii: “Ho danni cerebrali”Evangeline Lilly, nota attrice di Lost, ha condiviso con i fan i dettagli di un incidente avvenuto a maggio 2025 mentre si trovava su una spiaggia alle Hawaii.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Topo Gigio e il Festival di Sanremo a La Volta Buona con Caterina Balivo; Rai 1: La Volta Buona, tra Topo Gigio e il Festival di Sanremo l’omaggio a Ornella Vanoni.

Sydne Rome: Nessun medico voleva toccare il mio viso dopo l’incidente/ La paresi è durata anni, poi… - Sydne Rome e il calvario della paresi al viso dopo un terribile incidente: il racconto dell’attrice ospite oggi a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Sydne Rome, l'incidente stradale choc: «Il viso paralizzato: ho atteso 16 anni per riavere la mia faccia. Non volevano operarmi» - Sydne Rome nasce negli Stati Uniti, ma ventenne diventa una delle attrici più in voga in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta. Pupi Avati, Roman Polanski e ... msn.com