Bufera sulla vignetta di Nordio che taglia i magistrati con l’ascia Pd | Inquietante Fdl | Espressione di libertà
Una vignetta di Nordio che mostra un'illustrazione di magistrati tagliati con un’ascia ha suscitato reazioni contrastanti: il Partito Democratico la definisce inquietante, mentre Fratelli d’Italia la considera un’espressione di libertà. Nel frattempo, un deputato di Azione-Italia Viva ha pubblicato sui social un fotomontaggio con la presidente del Consiglio travestita da paziente psichiatrica, scatenando ulteriori discussioni.
Se il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli pubblica sui social un fotomontaggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni travestita da paziente psichiatrica, per Fratelli d’Italia “non è satira né critica politica”. Anzi, per il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, quella immagine “è semplicemente linguaggio da hater”. Se però la Camera penale di Cosenza pubblica, sul suo profilo Facebook, una vignetta del ministro della Giustizia Carlo Nordio con un’ ascia in mano dopo aver tagliato in due, con tanto di schizzi di sangue, il corpo di un magistrato, mezzo pubblico ministero e mezzo giudicante, allora secondo il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi “è una semplice vignetta espressione di libertà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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