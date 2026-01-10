Gli ustionati sciano | bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana

Una vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana ha suscitato reazioni contrastanti. L’illustrazione, che affronta un tema tragico, ha riacceso il dibattito sulla sensibilità della satira rispetto agli eventi drammatici. La pubblicazione ha attirato attenzione e critiche, evidenziando come l’umorismo possa essere interpretato in modo controverso, specialmente in contesti di grande dolore e perdita di vite umane.

Nuova vignetta, nuova ondata di polemiche. Sta facendo discutere l’ultima illustrazione pubblicata dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo, che ha scelto di trattare uno degli argomenti più delicati del nuovo anno: la strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove 40 persone – tra cui sei giovanissimi italiani – sono morte per un incendio in un locale. «La commedia dell’anno». Nella “vignetta del giorno” pubblicata dalla rivista sui propri profili social, firmata dal fumettista Salch, appaiono due sciatori avvolti da bende e con diverse parti del corpo bruciate. Due scritte accompagnano la vignetta: una in alto ( Les brulés font du ski, letteralmente “ Gli ustionati sciano “) e una in basso ( La comédie de l’année, ossia: “ La commedia dell’anno “). 🔗 Leggi su Open.online

