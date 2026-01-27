Polemiche per presenza Ghali a cerimonia apertura Milano-Cortina Lega attacca | No a Pro-Pal odiatore di Israele M5S | No a censura

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche. La Lega e il M5S si sono espressi su temi legati alla sua partecipazione, evidenziando le tensioni che accompagnano eventi di questa portata. Questa discussione riflette il ruolo della politica nel contesto di manifestazioni sportive internazionali e la sensibilità verso questioni culturali e sociali.

È polemica politica sulla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, prevista il 6 febbraio a San Siro. La Lega va all’attacco parlando apertamente di una scelta inaccettabile, viste le posizioni del cantante contro il genocidio a Gaza Polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

