Scontri pro-Pal alla partita Italia-Israele | tre Daspo e dodici persone denunciate dieci sono stranieri

Il 14 ottobre, durante il corteo nel centro di Udine legato alla partita Italia-Israele, si sono verificati violenti scontri tra tifosi. La Polizia di Stato, dopo aver condotto accertamenti, ha denunciato dodici persone, tra cui molti stranieri, e ha applicato tre Daspo. La polizia ha sequestrato anche alcuni oggetti considerati pericolosi. La situazione ha provocato disordini e tensione tra i partecipanti. La questura ha avviato ulteriori controlli per prevenire futuri incidenti.

La Polizia di Stato di Udine ha denunciato dodici persone al termine dell'attività investigativa condotta dalla Digos sugli scontri avvenuti il 14 ottobre scorso, al termine del corteo svoltosi nel centro cittadino in concomitanza con la partita di calcio Italia-Israele. Il questore di Udine ha inoltre emesso un Daspo di due anni nei confronti di tre italiani che avevano cercato di superare le barriere di separazione degli spalti dal terreno di gioco per fare invasione a partita in corso. Daspo e denunce. Gli indagati – due cittadini italiani e dieci di origine straniera, tutti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale – sono accusati di aver preso parte attivamente agli scontri con le forze dell'ordine, travisandosi il volto e lanciando sassi, bottiglie, segnali stradali e altri oggetti contro gli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico.