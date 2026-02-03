Sequestro a scopo di estorsione con metodo mafioso | 2 arresti Coinvolta la confraternita nigeriana Eiye

I carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato due persone questa mattina. Sono accusate di aver rapito qualcuno per estorcere denaro, usando metodi mafiosi. Le indagini hanno portato all’ordinanza di custodia in carcere, scattata dopo un’operazione che ha smascherato il coinvolgimento della confraternita nigeriana “Eiye”.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell'ambito di un'indagine che ha consentito di far luce su gravi episodi criminali riconducibili alla nota organizzazione mafiosa di origine nigeriana denominata "Eiye", attiva anche sul territorio casertano. L'operazione rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa condotta nel periodo compreso tra ottobre 2022 e aprile 2024. La stessa indagine aveva già portato, nel febbraio 2024, all'arresto di un altro cittadino nigeriano affiliato alla medesima consorteria criminale, ritenuto responsabile delle stesse condotte delittuose.

