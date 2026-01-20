Estorsione con metodo mafioso in Brianza | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati in Brianza con l’accusa di estorsione aggravata da metodo mafioso. La vicenda riguarda un commerciante di orologi di lusso, che ha subito pressioni e minacce dopo aver richiesto un prestito di 25 mila euro. L’indagine ha evidenziato modalità intimidatorie tipiche di organizzazioni criminali, portando all’arresto dei presunti responsabili.

Estorsione con metodo mafioso a un commerciante di orologi di lusso: due reggini arrestati a Monza

Due uomini di Reggio Calabria sono stati arrestati a Monza con l'accusa di estorsione con metodo mafioso ai danni di un commerciante di orologi di lusso.

