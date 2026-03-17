Briatore | 12 anni di inferno ora voto Sì per separare

Flavio Briatore ha annunciato pubblicamente che, dopo dodici anni di difficoltà, intende votare a favore della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. L’imprenditore ha rivolto un appello ai cittadini italiani chiedendo di sostenere questa riforma durante il prossimo voto. La proposta riguarda la distinzione tra le funzioni giudicanti e quelle investigative.

Flavio Briatore ha lanciato un appello diretto ai cittadini italiani: votare a favore della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La sua presa di posizione nasce da una dolorosa esperienza personale durata dodici anni, culminata in un’assoluzione tardiva che non ha restituito i beni sequestrati. L’imprenditore racconta come la giustizia abbia agito con eccesso di zelo, trasformando un controllo d’ordinaria amministrazione in una distruzione economica irreversibile. La vicenda risale al 2010, quando l’acquisto di una nave per il settore charter coinvolse ventidue membri dell’equipaggio e le loro famiglie. Un’operazione della Guardia di Finanza nei pressi di La Spezia portò al sequestro del mezzo, con un’atmosfera descritta come un vero e proprio assalto, seguito da un trasferimento forzato verso Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Discussioni sull' argomento Il finanziere in bermuda con moglie e figli sul mio yacht dopo il sequestro: Briatore racconta il caso e invita a votare Sì al referendum; Anche Briatore vota sì. I pm in Italia non pagano mai; Flavio Briatore ammette: stiamo negoziando con Mercedes; Briatore e il referendum sulla giustizia: Votate sì, i giudici non pagano quando sbagliano.

In un video, #FlavioBriatore spiega le ragioni del suo "Sì" al #ReferendumGiustizia: "La separazione delle carriere Come in ogni paese civile". Poi il racconto dell'odissea giudiziaria costruita dalla magistratura attorno al suo yacht x.com

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