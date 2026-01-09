In Italia, attraversare le carriere politiche e amministrative spesso comporta sfide complesse. Essere stato ministro della Giustizia non garantisce una comprensione approfondita delle dinamiche profonde del sistema. La frase

L’Italia è quel paese in cui non basta essere stato ministro della Giustizia per capire, come usa dire, la natura della bestia. Prendiamo il caso di Clemente Mastella, che fu guardasigilli nel Prodi secondo e che proprio la bestia disarcionò con uno scrollone inquisitorio (e con lui finì chiappe a terra anche il governo). A Virginia Piccolillo del Corriere, che gli domanda se la riforma Nordio non sia un antidoto contro i veleni giudiziari di cui è stato vittima, Mastella risponde che “la separazione già c’è. Sennò mica stavo qui. A me chi mi ha salvato sono stati i giudici. Certo dopo dieci anni di inferno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Separare le carriere per accorciare l'inferno.

